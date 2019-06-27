Çalışma izni için 6 aylık ikamet şart

Yabancı işçi çalıştırmak için neler gerekiyor?

Yabancı işçi çalıştırmak için Çalışma Bakanlığı'nca izne gerek duyulmaktadır. Yabancı işçiler, işveren adına değil, kendi adlarına izinlerini alabilmektedirler. İzin hem elektronik ortamda hem de birebir görüşme sağlayarak uygun olan işlemleri yapmakla mümkün olabilmektedir. İşçi tarafından hazırlanan belgeler 30 işgünü içinde değerlendirmeye alınır ve eksiksiz olması gereklidir. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara göre uyumlu olması önemlidir. Aksi durumda dosya kaldırılır ve geçerliliğini kaybeder. Çalışma izni almak için yurt içinde en az 6 aylık ikamet izni alarak kalmış olmaları gereklidir.



EVLİLİK İÇİN MAHKEME KARARI



16 yaşındayım, sevgilimle kaçtık. Geri döndüğümüzde ise ceza aldı. Evlenmek istiyoruz, bu bize engel midir? Öncelikle yaşınız çok küçük. Verilen bazı kararlar yaşla bağlantılı olarak çok daha travmatik olabiliyor. Hem duygusal hem de fiziksel olarak kendinize büyüme şansı verdiğinizde olaylara da bakış açınız değişecektir. Yaşadığınız olay elbette ki zor. Kendinizi zor bir olayın içine sokmadan, çözüm odaklı yaklaşmak gerekiyor. Burada da ailelere büyük görevler düşüyor. Sizi korumaları ve sahip çıkmaları, asla korkutmamaları gibi. Ebeveynler bu konuda bilinçli olurlarsa, çocuk daha az zarar görecektir. 18 yaşından küçük olduğunuz için durum adliyeye taşınmış ve taraf aileler olaya müdahale etmiş olabilir. Fiil ilerde evlenmeye engel olmamakla beraber, 18 yaşından küçük olduğunuz için evlilik gibi bir kararı ailenize onaylatarak ve mahkeme kararıyla yapabilirsiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



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