Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.06.2019 23:54
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 23:54

Başkentte gıda si şüphesi

Sincan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla yaklaşık 60 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haberi alan oraya koştu! 60 işçi...

Sincan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla yaklaşık 60 işçi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Sincan 'nde çalışan yaklaşık 60 işçi, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı.

Rahatsızlanan işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBaşkentte gıda zehirlenmesi şüphesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri