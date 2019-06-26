Güneş tutulması ne zaman? Ay'ın Yeniay zamanında Dünya ile Güneş arasında girdiği zaman gerçekleşen olaya Güneş tutulması denir. Güneş tutulması en son 6 Ocak 2019 tarihinde Doğu Asya'da parçalı olarak gerçekleşti. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2019 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte Güneş tutukması takvimi...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? 2019

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;