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  • 26.06.2019 14:24
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 14:24

ne zaman? 2019 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutukması takvimi

için geri sayım başladı. Dünyanın merakla beklediği güneş tutulmasının hangi tarihte yaşanacağı araştırılıyor. Kuzey Amerika'da gerçekleşecek Tam olacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek ni? Türkiye'de Güneş tutulması ne zaman olacak? İşte Güneş tutulması takvimi...

Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması ne zaman? Ay'ın Yeniay zamanında Dünya ile Güneş arasında girdiği zaman gerçekleşen olaya Güneş tutulması denir. Güneş tutulması en son 6 Ocak 2019 tarihinde Doğu Asya'da parçalı olarak gerçekleşti. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2019 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte Güneş tutukması takvimi...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? 2019

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü
2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam
26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı
21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı
14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam
30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

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