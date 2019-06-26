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  • 26.06.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 12:19

10 kadın böyle yakalandı! Sınır dışı edilecekler

'da alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 , 'ne teslim edildi. Çalışma izni olmayan kadınlar sınır dışı edilecek.

10 kadın böyle yakalandı! Sınır dışı edilecekler

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İznik 'te gerçekleştirdiği huzur operasyonunda alkollü mekanlarda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 10 , İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan Gulnigor P. (27), Hanna K. (28), Semura G. (28), Altynay K. (39), Tabassum K. (33), Afsaneh A. (26), Sulgun C. (26) ve Kravete O. (28), Bursa İl 'ne teslim edildi. Çalışma izni olmayan kadınlar sınır dışı edilecek.

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