



Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü Yenikapı-Hacıosman metrosunun ŞişliMecidiyeköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde evine gitmek için metroya giren genç bir kız, istasyondaki banka oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra genç kız hızlıca gelen durağa yanaşan metroya binerek yola çıktı. Ancak genç kız 1 durak gittikten sonra cep telefonunu unuttuğu fark ederek metrodan indi. O esnada Mecidiyeköy istasyonuna genç kızın oturduğu banka genç bir kadın gelerek oturdu. Telefonu fark eden kadın bir süre baktıktan sonra kolundaki çantasıyla gizlediği cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Telefonu çantasına koyan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak beklemeye başladı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.