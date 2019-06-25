Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde oturan Fahri ve Kezban Yıldız çifti, alkol yüzünden tartışmaya başladı. Cinnet getiren 5 çocuk babası Fahri Yıldız, eşi Kezban Yıldız'ı 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu.
Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde oturan Fahri ve Kezban Yıldız çifti, alkol yüzünden tartışmaya başladı. Cinnet getiren 5 çocuk babası Fahri Yıldız, eşi Kezban Yıldız'ı 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu.
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