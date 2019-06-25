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  • 26.06.2019 02:17
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 02:19

'da cinnet getiren kişi eşini öldürdü

'da cinnet getiren tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, Fahri ve çiftini kanlar içinde buldu. 'ne kaldırılan Kezban Yıldız kurtarılamadı.

Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde oturan Fahri ve Kezban Yıldız çifti, alkol yüzünden tartışmaya başladı. Cinnet getiren 5 çocuk babası Fahri Yıldız, eşi Kezban Yıldız'ı 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu.

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