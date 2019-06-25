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  • 25.06.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 13:22

’da 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge bulundu

’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce , ve ’de görülmüştü.

Dev çekirge bu kez orada ortaya çıktı!

Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, , ve 'in ardından 'da da görüldü. Gercüş ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde biçerdöverlerle hasat yapan çiftçi Ahmet Soyvural, dev çekirgeyi fark etti.

Çekirgenin çok büyük olduğunu ve ilk defa böyle bir tür gördüğünü belirten Soyvural, çekirgeyi daha sonra kameraya kaydetti.

Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.

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