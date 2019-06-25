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  • 26.06.2019 01:50
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 01:50

'da luk hırsızlık

'da, ve kurumlar arası para i yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada çalındı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para i konusunda lojistik hizmeti veren bir firmanın binasından bir ya nakil için hazırlık yapıldı.

Para nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada güvenlik sorumlusu, elinde bulunan iki çuvaldaki yu alarak kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polis, güvenlik sorumlusunun da arasında yer aldığı 4 zanlıyı arıyor.


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