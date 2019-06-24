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  • Son Güncelleme: 24.06.2019 14:01

Son dakika: 'de yük treni servis minibüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre 'in Tarsus ilçesinde, yük treni servis minibüsüne çarptı. Trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.







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