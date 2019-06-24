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  • 24.06.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 10:56

Son dakika haberi: 'den 5 il için uyarısı

Son dakika haberine göre , , Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli'de 35, Malatya'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının , Adıyaman, Bingöl, Tunceli'de 35, 'da 33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.

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