Terk edilen dava açar Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eşimle 8 aydır ayrı yaşıyoruz. Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak istiyorum. Böyle bir haklılığım var mıdır?

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Türk Medeni Kanunu 166. madde gereğince genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni



Kaza tazminatını kimler alır? Eşim abisinin kullandığı araçta geçirdiği kazada vefat etti. Abisi kazada kusurlu bulundu. 2 çocuğum var, sigorta şirketinden tazminat talep edebilir miyim?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, trafik kazası nedeniyle 3. kişilerde meydana gelen sakatlık veya ölüm zararını belli bir limite kadar güvence altına almıştır. Kaza nedeniyle bir kişi vefat etmişse, bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, vefat edenin desteğinden mahrum kalacaklarından, bir zarar meydana gelecektir. Burada destekten yoksun kalma tazminatı devreye girer. Bu tazminat, kişi eğer yaşasa idi yaşamı boyunca destek olduğu kişilere yapacağı maddi katkıyı ifade eder. Bir takım kabul görmüş kriterlere göre aktüerya bilirkişileri tarafından hesaplanarak hak sahiplerine ödenir. Talep edebilmek için mirasçı olmak şart değildir. Örneğin; vefat eden kişi sürekli şekilde bir çocuğa burs veriyorsa, bu çocuk mahrum kaldığı bu gelir nedeniyle tazminat talep edebilecektir. Bu tazminatı talep edebilmek için vefat edenin kusursuz olması gerekir. Okuyucumuzun sorduğu olayda ise, vefat edenin içinde bulunduğu araç kusurludur fakat vefat eden yolcu konumunda olduğundan şoförün kusuru yolcuyu bağlamayacaktır. Kusurlu olan aracın trafik sigortasına müracaat ederek ve dava yoluna başvurarak, vefat edenin desteğinden yoksun kalan eşi, çocukları ve anne ve babası destekten yoksun tazminatı almaya hak kazanacaktır. Trafik sigortası, kazanın oluşumunda sigortayı teminat dışı bırakan alkol vb. bir sebep bulunmadığı müddetçe ödediği bu tazminatı kusurlu araç sürücüsünden rücu edemeyecektir. 2019 yılı itibariyle karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası sakatlık ve ölüm teminatı kişi başına 360.000, kaza başına 1.800.000 TL'dir. Sigorta şirketi bu bedellerin üstünde çıkan tazminat miktarından sorumlu değildir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

