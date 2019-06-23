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  • 24.06.2019 07:46
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 07:49

Son dakika: Başkentte otomobil kafeye girdi: 1 yaralı

Son dakika haberi... 'da, idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak benzin istasyonundaki kafeye girmesi sonucu 1 kişi yaralandı. dan dolayı kafede hasar oluşurken, Turna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başkentte otomobil kafeye girdi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Bulvarı 1467. Cadde üzerinde seyreden idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak benzin istasyonu içerisinde bulunan bir kafeye girdi. da, araç sürücüsü Turna yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Turna, Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazadan dolayı kafede hasar oluşurken, Turna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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