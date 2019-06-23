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  • 23.06.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 13:32

'da park halindeki araç alev aldı

'da park halinde bulunan araç bir anda alev aldı. Sabah saatlerinde yaşanan olay neticesinde araçtan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Korkutan olay! Park halindeki araç bir anda...

'un İskilip ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Erenler mahallesinde park halindeki Murat S.'ye ait otomobil alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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