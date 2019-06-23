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  • 24.06.2019 01:19
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 01:41

23 Haziran ? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Seçimlerin sona ermesinin ardından 23 Haziran seçim görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

Sandık görevlisi olarak görevlendirilen, görev almak için müracaat eden sandık görevlileri bu görevlerinin karşılığında ücret almaya da hak kazanmaktadırlar. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından seçim görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

23 HAZİRAN SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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