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  • 22.06.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 07:01

Son dakika haberi: Kumluca'da korkutan ! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre, 'nın Kumluca ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken, hasara yol açmadığı bildirildi.

Antalya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kumluca ilçesinin 42 kilometre açığında 'de saat 22.04'te, meydana geldi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak kaydedildi.

Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremin hasara yol açmadığı bildirildi.

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