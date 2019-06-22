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  • 22.06.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 10:19

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki nda flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

'da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi B.T. (21), 5. sınıfta öğrenim gören 8 öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip la darp ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Üniversitedeki kırbaç skandalında flaş gelişme!

İddiaya göre olay şöyle gelişti: B.T., 15 Kasım günü okulun bahçesinde gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki 8 öğrenciyi okulun soyunma odasına götürdü. Dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri darp etti.

Durumu ailelerine anlatan öğrenciler, hastaneden darp raporu alıp B.T.'den şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan B.T., "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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