Açılmayan hava yastığına dava açılabilir

Kaza yaptık ve aracın hava yastıkları açılmadı. Hukuksal haklarım nelerdir?

Trafik kazaları ulaşım ağında en sık rastlanan olumsuzluklardan biridir. Özellikle şoför hatası yüzünden kaynaklanan hatalar yüzde 95 gibi bir paya sahipken, dikkatsizlik en büyük sorun gibi duruyor. Bunu takip eden başlıca nedenlerin arasında, uykusuz kalmak, alkollü olmak, hız yapmak gibi sebepler vardır. Can ve mal kaybının yaşanmaması adına önlemleri iyi almak önemlidir. Kaza esnasında hava yastıklarının açılmaması gizli ayıptır. Üretici firmayı bağlar ve bu nedenle uğramış olduğunuz zarar varsa tüketici mahkemesinde dava açarak bunun tazminini isteyebilir, bunun yanında aracınızda ayıp oranında indirim yapılmasını veya aracın iade alınmasını talep edebilirsiniz. Bu davada yapılacak teknik bilirkişi incelemesi ile aracın hava yastıklarının bir ayıp sebebiyle mi açılmadığı yoksa kazanın oluş şekliyle mi ilgili olduğu değerlendirilecek ve araçta bir ayıp tespit edilirse haklarınıza kavuşabileceksiniz.



SÜRELİ-SÜRESİZ NAFAKA...



Sadece 2 yıl evli kaldığım ve çocuğumuz da olmadığı halde eski eşime, evimin, çocuklarımın rızkından kesip 10 yıldır nafaka ödüyorum. Süresiz nafakalarla ilgili düzenleme ne zaman yapılacak?

Kısa süreli evlilikler için de uzun süreli evlilik sonrası boşanmış çiftler için de yoksulluğa düşme ihtimali olan tarafa, kanunda yer aldığı şekliyle 'süresiz' yoksulluk nafakasına hükmedilmesi özellikle kadının mağduriyetinin önlenmesi açısından son derece önemliyken; bir taraftan da yıllar önce kısa bir evlilik yapmış, ardından evlenmiş ve çocukları olmuş, yeni bir hayat kurmuş olan nafaka yükümlüsü eş için de artık belki de yüzünü hatırlamadığı eski eşine süresiz bir şekilde her ay nafaka ödemesi yapması büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır. Hatta bu nedenle nafaka mağdurları bir araya gelerek dernekler dahi kurmuşlar ve seslerini duyurmaya çalışmaktadır. Bu mağduriyetten haberdar olan kanun koyucular, hem kadının veya nafaka alacaklısının haklarını ihlal etmeden hem de nafaka borçlusunu böyle zorluklar içine sokmadan uygun bir düzenlemenin yapılabilmesi için konuyu gündemlerine almışlar ve uzun süreden beri de bu konu gündemde tartışılmaktadır. En son 'evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi' şeklindeki öneri gündeme gelmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de 2 yıl evli kalmış bir çiftin boşanma davasında nafaka yükümlülüğünü 2 yılla sınırlandırmıştır. Bu karar birçok nafaka yükümlüsünün sevindirse de bu uygulama yüksek mahkemece uygulama birliği bulur mu, bu yönde bir düzenleme yapılır mı, bunu ilerleyen süreçte hep birlikte yaşayarak göreceğiz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



hukuk@takvim.com.tr