Bugünkü
Takvim

'İnfaz'evi

'İnfaz'evi
İzmir Çiğli'de Göksel Sağlam (47), kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıktı. Soluğu iki çocuğunun annesi ve boşandığı eski eşi Habibe Çevik'in (42) evinde aldı. Çevik ile görüşen Sağlam, yanındaki tabancayla dehşet saçtı. Başlarından vurulan Çevik ve onun kız kardeşi Fatma Akdağ (39), kurtarılamadı. Kaçan katil, devriye gezen polis tarafından yakalandı.



Cezaevinden izinli olarak çıkan cani, eski eşi ve baldızını bu evde öldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri'İnfaz'evi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri