'İnfaz'evi

Çiğli'dekaldığı açık cezaevinden izinliolarak çıktı. Soluğu iki çocuğununannesi ve boşandığı eski eşievinde aldı. Çevikile görüşenBaşlarındanvurulan Çevik ve onun kız kardeşikurtarılamadı.Kaçan katil, devriye gezenpolis tarafından yakalandı.Cezaevinden izinli olarak çıkan cani, eski eşi ve baldızını bu evde öldürdü.