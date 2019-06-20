'İnfaz'evi

İzmir Çiğli'de Göksel Sağlam (47), kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıktı. Soluğu iki çocuğunun annesi ve boşandığı eski eşi Habibe Çevik'in (42) evinde aldı. Çevik ile görüşen Sağlam, yanındaki tabancayla dehşet saçtı. Başlarından vurulan Çevik ve onun kız kardeşi Fatma Akdağ (39), kurtarılamadı. Kaçan katil, devriye gezen polis tarafından yakalandı.
Cezaevinden izinli olarak çıkan cani, eski eşi ve baldızını bu evde öldürdü.
Cezaevinden izinli olarak çıkan cani, eski eşi ve baldızını bu evde öldürdü.
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