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  • 20.06.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 16:23

- uçağı tuvaletinde rezaleti!

İrlanda'nın başkenti 'den havalanıp 'e giden bir yolcu uçağında rezalet yaşandı. Yolcular arasındaki bir çift, koridorda birbirleriyle kavga etti. Çift daha sonra tuvalete gidip ye girdi. Diğer yolcuların sesleri duyarak şikayet etmesi üzerine çift 'na iner inmez gözaltına alındı. İşte detaylar...

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