İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanıp İzmir'e giden bir yolcu uçağında rezalet yaşandı. Yolcular arasındaki bir çift, koridorda birbirleriyle kavga etti. Çift daha sonra tuvalete gidip cinsel ilişkiye girdi. Diğer yolcuların sesleri duyarak şikayet etmesi üzerine çift İzmir Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı. İşte detaylar...
İrlanda'nın başkenti Dublin'den havalanan yolcu uçağı, İzmir'e gidiyordu.
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