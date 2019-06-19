Kurban Bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Bu bayram, zihinlerin kötülüklerden arındıranların, gönüllerini manevi kirlerden temizleyenlerin, günahlardan uzak duranların bayramıdır. İslam alemi Kurban Bayramı'na yaklaşmanın sevinci içinde. Ayrıca Kurban Bayramı, Müslümanlara her yıl İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan haccı getirir. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor.

İşte 2019 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü