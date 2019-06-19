Ünlü ses sanatçı Neşe Karaböcek ve gazeteci Tevfik Yener'in oğulları Hasan Ali Yener (44) geçtiğimiz pazar evinde rahatsızlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yener için dün Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni yapıldı. Törene çok sayıda gazeteci ve sanatçı katıldı. Oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğulan anne Neşe Karaböcek, ayakta durmakta zorlandı. Karaböcek, "Senin düğününü yapacaktım. Güzel oğlum benim" diyerek ağladı. Karaböcek, sanatçı dostları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Hasan Ali Yener, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
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