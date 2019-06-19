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ve ’in oğlu uğurlandı

Gazeteci ve ’in oğlu uğurlandı. Acılı anne, “Senin düğününü yapacaktım. Güzel oğlum benim” diyerek ağladı...

Senin düğününü yapacaktım
Ünlü ses sanatçı ve gazeteci 'in oğulları (44) geçtiğimiz pazar evinde rahatsızlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yener için dün Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni yapıldı. Törene çok sayıda gazeteci ve sanatçı katıldı. Oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğulan anne Neşe Karaböcek, ayakta durmakta zorlandı. Karaböcek, "Senin düğününü yapacaktım. Güzel oğlum benim" diyerek ağladı. Karaböcek, sanatçı dostları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Hasan Ali Yener, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda uğurlandı.




AYDIN HAMZA

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