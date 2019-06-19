En uzun gün ne zaman? Kuzey yarımkürede e uzun gündüzün yaşandığı Yaz Gündönümü, bazı kültürlerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Yılın en uzun gün ve en kısa gecesi olan bu günün hangi tarihte gerçekleştiği merak edilmeye başlandı. Peki, En uzun gün ne zaman? 2019 Yaz Gündönümü nedir? En uzun gün hangi tarihte olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

Yılın en uzun gün ve gecesi olan Yaz Gündönümü 21 Haziran'da gerçekleşmektedir.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ NE ZAMAN?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)