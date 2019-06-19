Aşkta depresyon

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel hayatta sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Özellikle anti depresan ilaçlarının olumsuz etkilerine değiniyor. Bu ilaçların cinsel isteksizliğe neden olabileceğini söylüyor. Depresyon ilaçlarının mutlaka doktor kontrolü ve önerisiyle alınması gerektiğini söylüyor.

İLİŞKİDE BAŞARISIZIM

52 yaşındayım. Sertleşme sorunum vardı. Prostat bezlerim büyümüş. İlaç kullanıyorum ama sıkıntılarım devam ediyor. Ne yapmam gerekir?

PROSTAT büyümesi tek başına sertleşme sorununa neden olmayabilir. Diğer ihtimallerin de incelenmesi gerekir. Düzenli olarak takip edileceğin üroloji ve iç hastalıkları uzmanını belirle. Bize başvuran hastalarımızdan TSH, Prolaktin ve testosteron gibi hormonlar ve USG gibi görüntülemeler isteriz. Prostat büyümesinin tedavisini sürdür.

ÇOK DİKKATLİ OLUN

79 yaşındayım. 2 ay önce kalp krizi geçirdim ve iyileştim. Şimdi sertleşme sorunum var. Ne önerirsiniz?

ÇOK temkinli olman gerekiyor. Üroloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanından oluşan bir ekip sizi takip etmeli. İlaçlarınızı her zaman vaktinde alın. Cinsel aktivite hızı ve yoğunluğuna da dikkat edin.

ŞÜPHELENİYOR!

5 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. İlişkide sertleşemiyorum. Eşim 'Başka bir kadın mı var' diyor. Ne yapayım?

DEPRESYON ilaçları yan etki olarak sertleşme sorunu yapar. Eşini bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş.

ADETLERİM DÜZENSİZ

Annem yumurtalık kanseri. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor Ca-125 diye test istedi. Ne yapacağım? Kanser miyim?

TESTİ yaptıracaksın, korkuya kapılmayacaksın. Öncelikle CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de bu testen yararlanılır. Annende yumurtalık kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için bazen bu test de kullanılmaktadır.

DOKUNMAK ÖNEMLI

Yeni evliyiz. İlişkide orgazm olamıyorum. Bir yol gösterin.

CİNSEL ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz almasına orgazm denmektedir. Her iki cinsin cinsel organları yoluyla hissettikleri, beyin tarafından tüm bedene yayılır. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani kısaca sevişin.

EŞIM ÇOK ISRARCI

51 yaşında şeker hastasıyım. Menopozdayım. Eşim ısrar etse de cinsel isteksizlik yaşıyorum. Bunalıma girdim. Ne yapmalıyım?

HEM menopoz hem de şeker hastalığına bağlı cinsel organ ve istekte değişiklikler olur. Cinsel istek azalır. Şeker hastalığını düzene koyup, nöropati var mı bakıp tedavi verelim. Ayrıca bir kez kadın hastalıkları uzmanından destek almamız uygun olur. Bunu stres yaparsan her şey daha zor olur...

SÜREKLİ PEŞİMDE

Yeni evliyiz. Eşim sürekli peşimde hadi yatalım diyor. İlişki istiyor. Guatr hapı kullanıyor. Fazla mı geliyor acaba?

CİNSEL ilişki isteği hormonlarla ve sosyal hayatla şekillenen bir dürtüdür. Tiroit çalışmasını arttıran ve azaltan ilaçlar var. Hangisini kullandığı önemli. Hemen test yapılması uygun olabilir. Sadece tiroit testleri değil, testosteron testleri de yapılmalı. Bazen anormal sıklıkta ilişki isteği ruhsal hastalıklarda da olabilir. Hemen ilaca bağlamamak lazım.

CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR / DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU.