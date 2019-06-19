Bugünkü
Takvim

'da : 4 kişi hayatını kaybetti

 Diyadin'de önceki gün meydana gelen e kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Anne Naime Polat ve kızı 'ın (4) 'deki baba 'a gönderdiği video izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Gözyaşları sel oldu
Ağrı Diyadin'de önceki gün meydana gelen e kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Anne Naime Polat ve kızı Pınar Polat'ın (4) 'deki baba Harun Polat'a gönderdiği video izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yine selde can veren 11 yaşındaki Musa Polat'ın çektiği görüntüde babasına selam gönderen Pınar, babasını çok özlediğini söylüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAğrı'da Sel: 4 kişi hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri