Ağrı Diyadin'de önceki gün meydana gelen sele kapılan 4 kişi hayatını kaybetti. Anne Naime Polat ve kızı Pınar Polat'ın (4) İzmir'deki baba Harun Polat'a gönderdiği video izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yine selde can veren 11 yaşındaki Musa Polat'ın çektiği görüntüde babasına selam gönderen Pınar, babasını çok özlediğini söylüyor.
- Yaşam
- 19.06.2019
- Gazete
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