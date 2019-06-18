Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay, Dünya ve Güneş arasına girerek Güneş ışınlarının Dünya'ya düşmesini bir süreliğine tamamen ya da kısmen engellemesi olayına denilen Güneş tutulmasının ne zaman olacağı merak ediliyor. Güneş tutulması en son 6 Ocak'ta gerçekleşmişti. Peki, Güneş tutulması ne zaman? 2019 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? 2019

Dünyada meydana gelecek tüm güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü 2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam 26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı 21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı 14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam 30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Türkiye'den izlenebilecek güneş tutulmaları;

Tutulma Tarihi Türkiye'de Görülme Türü 30 Nisan 2060 Türkiye'den TAM görülecek. 3 Eylül 2081 Türkiye'den TAM görülecek.



GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

* Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş ve Dünyanın arasından geçerken Güneş'i tamamen kapatması durumlarında meydana gelmektedir.

* Halkalı güneş tutulması: Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığında halkalı güneş tutulması meydana gelir.

*Parçalı güneş tutulması: Ay'ın yörünge hareketi esnasında Güneş'in önünü tam olarak kapatamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Güneş'in bir parçasını kapattığı güneş tutulmasına denir.

* Hibrit güneş tutulması: Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen güneş tutulması, bazı noktalardan halkalı, bazı noktalardan da tam şekilde görünebilir. Bu tutulma türüne hibrit güneş tutulması denir.

Tam Güneş Tutulması

Ay, Dünya etrafında, Dünya da Güneş etrafında çember yörüngelerde değil, basıklıkları çok küçük de olsa elips şeklindeki yörüngelerde dolanmaktadır. Bundan dolayı, hem Ay'ın, Dünya'ya olan uzaklığı hem de Dünya'nın, Güneş'e olan uzaklığı sürekli değişmektedir. Bu değerlerin ortalama değer olduğu, gerçekte hem Ay'ın hem de Güneş'in görünen büyüklüklerinin sürekli değiştiği unutulmamalıdır. Böylece Ay, bazen Güneş'ten daha büyük görünürken bazen de daha küçük görünür. Eğer güneş tutulması anında Ay'ın görünür büyüklüğü Güneş'ten daha büyük ise bu durumda tam güneş tutulması oluşabilir. Aksi durumda tutulma tam olamaz.

Ay tutulmasının oluşması için gerekli koşullar, Güneş tutulması için de geçerlidir. Buna göre birtam güneş tutulmasının oluşabilmesi için aşağıdaki koşullar birlikte sağlanmalıdır.

Ay yörüngesine ilişkin düğümler çizgisi ile Dünya–Güneş doğrultusu hemen hemen çakışık olmalıdır. Ay'ın görünür çapı, Güneş'in görünür çapından büyük olmalıdır.

Halkalı Güneş Tutulması

Örtülme Güneş'in görünen büyüklüğünün Ay'dan daha büyük olduğu zamana denk gelirse, tutulma halkalı tutulma şeklinde görülmektedir.

Parçalı GüneşTutulması

Ay'ın yarı gölge konisine giren gözlem yerlerinden gözlenen güneş tutulmaları parçalı güneş tutulması şeklindedir. Bu tutulmalarda Ay, Güneş'in yalnızca bir kısmını örter. Aslında hem tam hem de halkalı güneş tutulmaları sırasında yeryüzünün belli bölgelerinde parçalı tutulmalar gözlenmektedir. Bütün tutulmaların parçalı tutulma evresi çok uzun sürmektedir.

Tam güneş tutulması sırasında Ay'ın gölgesinin Dünya yüzeyi üzerinde izlediği yola "tam tutulma hattı" denir. Bu hattın uzunluğu 16.000 km, genişliği ise 160 km kadar olabilmektedir. Tam güneş tutulmasını izleyebilmek için tutulma hattı üzerinde bir yerde bulunmanız gerekir. Ay tutulmasında Dünya'nın gölgesi Ay'ın tamamını perdeleyebilecek kadar büyük olduğu için Ay tutulması o anda gece olan her yerden gözlenebilir. Güneş tutulmasının tam tutulma kısmı ancak 1-4 dakika sürmektedir.