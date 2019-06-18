Bursa'nın İznik ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü, bariyeri aşıp uçuruma düşerek yaralandı.
Rahmi Gökhan idaresindeki 16 UL 357 plakalı saman balyası yüklü traktör, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörden savrulan sürücü, yolun alt kısmındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü.
Yaralı sürücü Rahmi Gökhan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.