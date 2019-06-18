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  • 18.06.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 12:25

'da yapan sürücüsü bariyeri aşıp uçuruma düştü

'nın İznik ilçesinde devrilen den savrularak yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü bariyeri aşıp uçuruma düştü

'nın İznik ilçesinde, devrilen ün sürücüsü, bariyeri aşıp uçuruma düşerek yaralandı.

idaresindeki 16 UL 357 plakalı saman balyası yüklü traktör, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörden savrulan sürücü, yolun alt kısmındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü.

Yaralı sürücü Rahmi Gökhan, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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