Kurban Bayramı tarihi, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. İslam alemindeki milyonlarca Müslüman, iman etmenin, Hz. Muhammed (S.A.V)'in yolunda bulunmanın sevinci içinde, Kurban Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Kurban kesme ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 Kurban Bayramı takvimi...

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü