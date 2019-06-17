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  • 17.06.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 11:04

ipucu sorusu 17 Haziran: İnternette seçtiğiniz ürünü ileri tarihte alma özelliğine ne denir?

ipucu sorusu için bekleyiş taamamlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada ipucu sorusu internet alışverişi ile ilgili. İnternet alışverişine kolaylık getiren bir özellik ipucu sorusunda yer aldı. Bu özellik ise, seçilen bir ürünü ileri tarihte almak için yapılan kayıt. Peki, internette seçtiğiniz ürünü ileri tarihte alma özelliğine ne denir?

Seçtiğiniz ürünü ileri tarihte alma özelliği nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da başlayacak. İpucu sorusunu merak eden yarışmacılar, araştırmalarını sürdürüyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, ipucu sorusunun internet alışverişi üzerinden geldiği bildirildi. Peki, internette seçtiğiniz ürünü ileri tarihte alma özelliğine ne denir? İşte 17 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (17 HAZİRAN 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz internet alışverişlerinize kolaylık getiren bir başka özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Seçtiğiniz ürünleri ileri tarihte almak için kayıt edebileceğiniz bir seçenek olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu özelliğe ne deniyor?" denildi.

İşte cevabı...

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