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  • 16.06.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 17:49

ipucu sorusu: Kenneth Dwigh'ın sahne ismi nedir? 16 Haziran 20.30 Hadi yarışması

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, ünlü bir şarkıcının sahne ismi yer aldı. Yarışmacılar, ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. Peki, sonradan sir ünvanı da alan Reginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir?

Kenneth Dwigh'ın sahne ismi nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da başlayacak. İpucu sorusu ise ünlü bir isimden geliyor. Bu şarkıcı sonradan sir ünvanı almıştır. İpucu sorusuna bu şarkıcının sahne ismi soruldu. Peki, sonradan sir ünvanı da alan Reginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir? İşte 16 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 HAZİRAN 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili hadiciler, bu akşamki hadi yarışmamızın ipucu sorusu bir takipçimizden geldi. Sorusu şöyle; Sonradan sir ünvanı da alan Reginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir?" denildi.

İşte ipucu cevabı...

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