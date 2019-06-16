Yaşlı adamı ecel, camide yakaladı. Acı olay perşembe günü Düzce'de yaşandı. Hatice Uğurlu (75), eşi Hasan Uğurlu'yu (85) da yanını alıp yevmiyeyle temizlik yaptığı camiye gitti. Yaşlı adam aniden yere yığıldı. 60 yıldır evli olduğu eşinin yere düştüğünü gören yaşlı kadın, büyük bir şok yaşadı. Kocasını halının üzerine taşıyan Hatice Uğurlu, daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yüzünü yıkadı. Daha sonra ise vatandaşlardan yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, yaşlı adımın hayatını kaybettiğini belirledi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.