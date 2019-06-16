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'de Camiye temizliğe giden i ölüm ayırdı!

’de , camiye temizliğe gitti. Adam, fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kadının, hayat arkadaşını kurtarma çabaları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi...

'Hayat'ını kaybetti!

Yaşlı adamı ecel, camide yakaladı. Acı olay perşembe günü 'de yaşandı. Hatice Uğurlu (75), eşi Hasan Uğurlu'yu (85) da yanını alıp yevmiyeyle temizlik yaptığı camiye gitti. Yaşlı adam aniden yere yığıldı. 60 yıldır evli olduğu eşinin yere düştüğünü gören yaşlı kadın, büyük bir şok yaşadı. Kocasını halının üzerine taşıyan , daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yüzünü yıkadı. Daha sonra ise vatandaşlardan yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, yaşlı adımın hayatını kaybettiğini belirledi. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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