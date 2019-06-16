Asansör kullanmayan hane aidat öder mi?

B1'de oturuyorum ve katımda asansör yok. Asansör aidatı ödemek istemiyorum. Yöneticim, "Nerede oturursan otur, aidat ödemesini yapacaksın" diyor. Bu konuda ben ne yapabilirim?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
MÜSTEHCENLİK SUÇUNA AĞIR CEZA
Müstehcen bir eserin yayımlanması ceza gerektirir mi?
Müstehcenlik suçu; müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması vb. seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen suçlardandır. Müstehcen ürünlerin üretilmesinde çocukların kullanılması veya çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satılması, depolanması, bulundurulması ve kullanıma sunulması gibi hareketlerle işlenen müstehcenlik suçu, genel müstehcenlik suçuna göre daha ağır yaptırım gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Mevzuatta müstehcenlik suçu derin işlenmiştir. 5237 Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde müstehcen yayın suç olarak ifade edilmiştir. Bir eserde müstehcenliğin var olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Çünkü kişilerin özgürlük alanı ve eylemin suç olan görünümünü belirlemek oldukça hassas bir çizgidir. Bu konu farklı farklı somut olaylar önüne gelen Yargıtay ceza daireleri tarafından da zaman zaman tartışılmaktadır. Suç 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirse de; suçun özellikle çocuklar kullanılarak veya çocuklara karşı işlenmesi, şiddet içeren, hayvanlar, ölü insan bedeni veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlarla müstehcenlik suçunun işlenmesi halince ceza 6 yıldan 10 yıla kadar çıkabilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.
MÜSTEHCENLİK SUÇUNA AĞIR CEZA
Müstehcen bir eserin yayımlanması ceza gerektirir mi?
Müstehcenlik suçu; müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması vb. seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen suçlardandır. Müstehcen ürünlerin üretilmesinde çocukların kullanılması veya çocukların kullanıldığı müstehcen ürünlerin ülkeye sokulması, çoğaltılması, satılması, depolanması, bulundurulması ve kullanıma sunulması gibi hareketlerle işlenen müstehcenlik suçu, genel müstehcenlik suçuna göre daha ağır yaptırım gerektiren bir suç olarak düzenlenmiştir. Mevzuatta müstehcenlik suçu derin işlenmiştir. 5237 Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde müstehcen yayın suç olarak ifade edilmiştir. Bir eserde müstehcenliğin var olduğunu belirlemek oldukça önemlidir. Çünkü kişilerin özgürlük alanı ve eylemin suç olan görünümünü belirlemek oldukça hassas bir çizgidir. Bu konu farklı farklı somut olaylar önüne gelen Yargıtay ceza daireleri tarafından da zaman zaman tartışılmaktadır. Suç 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektirse de; suçun özellikle çocuklar kullanılarak veya çocuklara karşı işlenmesi, şiddet içeren, hayvanlar, ölü insan bedeni veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlarla müstehcenlik suçunun işlenmesi halince ceza 6 yıldan 10 yıla kadar çıkabilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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