

Osmaniye'de iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ömer Köksal idaresindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı tırla çarpıştı.







Kazada, Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, S.K, M.K.ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





Köksal çiftinin cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.