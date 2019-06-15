Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.06.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 21:56

'de zincirleme trafik sı: 2 ölü, 3 yaralı

'de iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik sında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada, Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, S.K, M.K.ve M.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


'de iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik sında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ömer Köksal idaresindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı tırla çarpıştı.




Kazada, Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, S.K, M.K.ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Köksal çiftinin cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOsmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri