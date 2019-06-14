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  • 14.06.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 20:11

Yine Ankara ! 4 gün önce çocuk cesedi çıkarılmıştı...

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'nde bir kadına ait ceset bulundu. Mogan Gölü'nde 'da da çocuk cesedi bulunmuştu.

Yine Mogan! 4 gün önce çocuk cesedi çıkarılmıştı...

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe ekipleri, 40-45 yaşlarında bir kadına ait olduğu değerlendirilen cesedin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından cesedin gölden çıkarılması ve kimlik tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.

4 GÜN ÖNCE ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
'nde 'da da çocuk cesedi bulunmuştu.

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