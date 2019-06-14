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için bağış yaptı, başka bir çocuğa umut oldu

’de , lösemi ile mücadele eden için kan verdi. İliği, bir başka lösemi hastası çocuk ile yüzde yüz eşleşti.4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Umut dolu bekleyiş sürüyor.

Güzel Öykü

ÖYKÜ için bağışçısı olan adam, başka bir lösemili çocuğa can oldu. 'de Öykü Arin Yazıcı'ya (4) lösemi teşhisi konuldu. Yurtiçi ve yurtdışında kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Arin'in hikayesinden etkilenen muhasebeci Ayhan Koçak (40), geçen aralık ayında donör olmaya karar verdi. Kan bağışı yaptı. İliğinin, bir lösemi hastası çocukla yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi. Haberi aldığında çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirten Koçak, "Aralık ayında bağışta bulundum. Sonra bana haber geldi. Birisi ile yüzde yüz uyumlu olduğu söylendi. Bir çocuk olduğu belirtildi" dedi. Herkesin kök hücre bağışçısı olması için çağrıda bulunan Koçak, 1 Temmuz 2019'da İzmir'deki özel bir hastanede nakil olacak.

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