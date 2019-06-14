Cuma namazı saati, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde öğle vakti cuma namazı kılınır. Cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ise "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun". Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Haziran 2019 il il cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAATİ (14 HAZİRAN 2019)

14 Haziran İstanbul cuma namazı vakti: 13.09

14 Haziran Ankara cuma namazı vakti: 12.54

14 Haziran İzmir cuma namazı vakti: 13.17

İşte il il 14 Haziran cuma namazı vakitleri;

İL ÖĞLE ADANA 12:44 ADIYAMAN 12:32 AFYONKARAHİSAR 13:03 AĞRI 12:13 AMASYA 12:42 ANKARA 12:54 ANTALYA 13:02 ARTVİN 12:18 AYDIN 13:14 BALIKESİR 13:14 BİLECİK 13:05 BİNGÖL 12:23 BİTLİS 12:17 BOLU 12:59 BURDUR 13:04 BURSA 13:09 ÇANAKKALE 13:20 ÇANKIRI 12:51 ÇORUM 12:45 DENİZLİ 13:09 DİYARBAKIR 12:24 EDİRNE 13:19 ELAZIĞ 12:28 ERZİNCAN 12:27 ERZURUM 12:20 ESKİŞEHİR 13:03 GAZİANTEP 12:36 GİRESUN 12:32 GÜMÜŞHANE 12:27 HAKKARİ 12:10 HATAY 12:41 ISPARTA 13:03 MERSİN 12:47 İSTANBUL 13:09 İZMİR 13:17 KARS 12:13 KASTAMONU 12:50 KAYSERİ 12:43 KIRKLARELİ 13:16 KIRŞEHİR 12:49 KOCAELİ 13:05 KONYA 12:55 KÜTAHYA 13:05 MALATYA 12:32 MANİSA 13:15 KAHRAMANMARAŞ 12:37 MARDİN 12:22 MUĞLA 13:12 MUŞ 12:19 NEVŞEHİR 12:46 NİĞDE 12:46 ORDU 12:34 RİZE 12:23 SAKARYA 13:03 SAMSUN 12:40 SİİRT 12:17 SİNOP 12:45 SİVAS 12:37 TEKİRDAĞ 13:15 TOKAT 12:39 TRABZON 12:26 TUNCELİ 12:27 ŞANLIURFA 12:30 UŞAK 13:08 VAN 12:12 YOZGAT 12:46 ZONGULDAK 12:58 AKSARAY 12:49 BAYBURT 12:24 KARAMAN 12:52 KIRIKKALE 12:51 BATMAN 12:21 ŞIRNAK 12:15 BARTIN 12:56 ARDAHAN 12:14 IĞDIR 12:09 YALOVA 13:08 KARABÜK 12:55 KİLİS 12:37 OSMANİYE 12:40 DÜZCE 13:00

CUMA HUTBESİ 14 HAZİRAN 2019

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Bu Kur'an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır."1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bizlere şu hatırlatmada bulunmaktadır: "Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır."2

Aziz Müminler!

Her çocuk, Allah'a inanma, O'nu sevme, O'na bağlanma duygusuna sahip bir şekilde dünyaya gelir. İnsanın fıtratında yani yaratılışının özünde iyiye yönelme, güzeli tercih etme ve doğruyu arama eğilimi vardır. Çocukluktan itibaren yüreğimizdeki pusula, hakkı ve hakikati göstermektedir. Ama büyüdükçe anne babasının ve çevresindekilerin etkisiyle her çocuğun yolu farklılaşır, inancı şekillenir ve ahlakı değişir.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah'ın bizlere lütfettiği en değerli nimet ve emanetlerden biri de yavrularımızdır. Sevgili Peygamberimiz bizi bu nimetin kıymetini bilmeye ve bu nadide emanete sahip çıkmaya davet eder. Anne-baba ve evlat arasında hassas bir hak ve sorumluluk dengesi vardır. Çocuklarımızın üzerimizdeki en büyük hakkı ise, fıtratlarının saf ve temiz halini koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmemizdir.

Değerli Müminler!

Ailemizin gözbebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın maddi ihtiyaçlarını olduğu kadar manevi ihtiyaçlarını da karşılamakla mükellefiz. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidattan onları uzak tutalım. Elinde Kur'an, göğsünde iman ile hayatına yön veren samimi müminler yetiştirmek için emek verelim. Unutmayalım ki, Allah'ın Kitabı'na aşina olan, Allah'ın Resûlü'nü örnek alan, vatanına ve milletine vefa ile bağlanan güzel bir nesil bırakmak hepimizin vazgeçilmez sorumluluğudur.

Aziz Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak, en doğru biçimde anlamak ve hayatın her anında yaşamak mümin olmanın şiarıdır. Çocuklarımızı küçük yaştan itibaren Kur'an tilavetiyle ve Kur'an'ın temel değerleriyle tanıştırırsak, bu gayeye erişmeleri kolaylaşacaktır. Çocuk ruhu, Kur'an'ın sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha yakındır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Yavrularımıza Kur'an sevgisi aşılamak ve Kur'an'ın aydınlığında devam edecek bir ömrün ilk adımlarını atmak istiyorsak, okulların eğitime ara verdiği yaz tatili bunun için eşsiz bir fırsattır.

Muhterem Müminler!

Teknolojinin cazibesine kolayca kapılan çocuklarımız, bilgisayar ve telefon ekranlarının önünde günlerini heba etmesin istiyoruz. O halde yavrularımızı bağımlılıktan kurtarıp akıl ve beden sağlıklarını güçlendirecek imkânlar oluşturmak bize düşmektedir. Çocuklarımızın gönül dünyalarını geliştirecek, hayal ve ideallerini zenginleştirecek en güzel vesilelerden biri önümüzde durmaktadır. 17 Haziran Pazartesi günü tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yaz kursları başlayacaktır. "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" ilkesiyle camilerimiz çiçek açacak, kurslarımız yavrularımızla şenlenecektir. İman, ibadet ve ahlaka dair derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımız bir yandan öğrenirken bir yandan eğlenecektir. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, çocuklarımıza "en değerli miras" olarak güzel bir terbiye bırakmak için cami ve Kur'an kurslarımıza müracaatınızı bekliyoruz. Çocuklarımıza kucak açıyor, hepsi için Cenâb-ı Hak'tan başarılı, hayırlı, mutlu ve sağlıklı bir gelecek niyaz ediyoruz.