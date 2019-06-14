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  • 14.06.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 22:37

'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken yol ya neden oldu

’nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yol ya neden oldu. Kazada can kaybı yaşanmaz iken araçta maddi hasar oluştu.

Tam o an... Neye uğradığına şaşırdı!

Edinilen bilgiye göre, Süphandere Mahallesi ile arasında bulunan köprüde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme oldu. Çöken yolu fark etmeyen plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen bir kamyonet ise yağışlar nedeniyle oluşan çukura düştü.

da can kaybı yaşanmaz iken araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan ilçeye bağlı Süphandere ve Bağdatlı Mahallesi arası ile Süphandere Gürümze ve Gedikli Mahalleleri bağlantı yolunun aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu istikametin ise Göbelli mevkiinden sağlandığı kaydedildi

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