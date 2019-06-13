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  • 13.06.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 21:33

Hamile eşini av tüfeğiyle öldürdü ardından etti

'ın Kozluk ilçesinde hamile eşini av tüfeğiyle öldüren kişi etti. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cesedi otopsi için Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da korkunç olay! Hamile eşini öldürüp...

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölükkonak köyünde Serdar Yılmaz (24), evde tartıştığı 6 aylık hamile eşi Melekşah Yılmaz'ı (22) başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Yılmaz, daha sonra aynı silahla etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından çiftin cesedi otopsi için Bölge Hastanesine kaldırıldı.

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