Ankara 10 dakikada bu hale geldi

Çankaya ilçesinde saat 15.00'te etkili olan sağanak, 10 dakika sonra doluya dönüştü. Şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü. Dolu yağarken özellikle Anadolu Bulvarı'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
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