TÜRKIYE'NIN farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı. Bir yarısı kar, diğer yarısı bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.



Kastamonu



Eymir gölü







Van'daki Abalı Kayak Merkezi yolu ile kent merkezini Bahçesaray ilçesine bağlayan kara yolu...