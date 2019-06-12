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'de yaz ve kış bir arada

'nin farklı coğrafyalarından foto muhabirlerince çekilen fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.

Yaz ve kış bir arada

TÜRKIYE'NIN farklı coğrafyalarından foto muhabirlerince çekilen fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı. Bir yarısı kar, diğer yarısı bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda 'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.


Kastamonu


Eymir gölü




'daki Abalı Kayak Merkezi yolu ile kent merkezini Bahçesaray ilçesine bağlayan kara yolu...

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