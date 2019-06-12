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  • 12.06.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 15:35

Son dakika haberi: 'den 'un iki ilçesi için kritik uyarı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, 'un Pendik ve Tuzla ilçelerinin yanı sıra ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı etkili olacak.

, 'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Akşam üstüne kadar sürmesi öngörülen yağışla birlikte ani , su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İZMİR İÇİN UYARI! AKŞAMA KADAR SÜRECEK
'deki kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, il genelini etkileyen gök gürültülü sağanağın, saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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