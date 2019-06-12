Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Akşam üstüne kadar sürmesi öngörülen yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İZMİR İÇİN UYARI! AKŞAMA KADAR SÜRECEK

İzmir'deki kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, il genelini etkileyen gök gürültülü sağanağın, saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.