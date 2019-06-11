Cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç iddia: Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz

Mogan Gölü yüzeyinde çevredekilerce dün akşam saatlerinde görülen ceset, polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastane morguna götürülen cesedin, anadolu lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Adalet Ş.'nin yapılan otopsisinde, vücudunda yara izine rastlanmadı. Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu.







KORKUNÇ İDDİA

Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü. Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddiası, sosyal medyada yer aldı. Adalet Ş.'nin yakınları ise bu iddianın doğru olmadığını söyledi.



Adalet Ş. için bugün Karagedik Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet'in babası Raşit Ş., ağabeyi Ahmet Ş. taziyeleri kabul etti. Cenazeye kızın yakınları ve çok sayıda kişi de katıldı. Adalet Ş.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.