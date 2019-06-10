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  • 10.06.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:55

E-5'te ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, sivil polis silah çekti

Büyükçekmece civarında seyir halindeki iki aracın kaza yapması sonrası ortalık birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu yı ayırmak için olay yerine gelen bir sivil polis memuru da kavgadan nasibini aldı.

İstanbul'da E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak kaza yapması sonucu taraflar birbirine girdi. Tekme, yumruk, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada şahıslardan biri, ayırmaya gelen sivil polis memuruna taşla saldırarak yere düşürdü. Memurun silahını çekmesiyle ortalığın daha da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar bitirdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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