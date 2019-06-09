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  • 10.06.2019 06:00
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 06:00

Son dakika: 'de bir fabrikada çıktı! lar yaşanıyor...

’nin Kartepe ilçesinde bir fabrika yaşanan lar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


'nin Kartepe ilçesinde bir fabrika yaşanan lar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

04.30 sıralarında Karatepe Arslanbey Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık pilfabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Arslanbey OSB içindeki bir atık pil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaşanan patlamalar sonrasında başlayan yangında fabrika içinde gece vardiyasında olan 10 işçi dışarı çıkarıldı.



Patlamalarla yanan fabrika alanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahaleleri sürüyor.

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