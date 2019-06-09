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  • 09.06.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 19:01

Korkutan ! 3 helikopter müdahale ediyor

'te, Osmaneli yolundaki ormanlıkta çıkan , rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, alevlere 7 arasöz ve 3 helikopterle müdahale ederek, söndürme çalışması başlattı.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz, kepçe ve dozer ile yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.

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