Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 helikopter, 7 arazöz, kepçe ve dozer ile yaklaşık 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, arazinin yapısı nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor.