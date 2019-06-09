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  • 09.06.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 20:03

2019 ve kaç gün tatil olacak?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sona erdi. Memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar geri döndü. Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşların merak ettiği sorular arasında 'nın ne zaman olduğu yer alıyor. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı da merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar internette Kurban Bayramı'nın tarihini araştırıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı'nın hangi tarihte olduğu merak konusu oldu. Peki, 2019 yılında 2019 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

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