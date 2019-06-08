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’da bir Kambocyalı

Eğitim için ’ya gelen , ’yı ziyaret etti. 23 yaşındaki genç, “’nin her yerini gezmek istiyorum” dedi

Yüksekova’da bir Kambocyalı
Antalya'da okuyan (23), merakını yenmek için çıktığı turunda 'nin ilçesine geldi. 5 senedir 'da okuyan Kamboçyalı Seyhassneth Heng, Türkiye'nin en ücra noktasında bulunan Yüksekova'ya geldi. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı 'ın rehberliğinde ilçenin değişik yerini gezen Heng, daha çok doğa meraklısı olduğunu ve doğanın görülmemiş güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin her şehrini gezdiğini söyledi. Kamboçyalı Seyhassneth Heng'i misafir eden Başkan Kahraman Aytan ise, "Biz misafirperver bir milletiz. Herkes bizim canı gönülden misafirimizdir. Kaç gündür Kamboçyalı Seyhassneth Heng'i misafir ettim. Çok iyi biri, daha çok doğa hayrını olduğunu gördüm. Bizim yöreyi tanıtmak için onu gezdirdim" dedi.

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