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  • 08.06.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 12:58

Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın olduğu binada

'da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının da bulunduğu binada çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın olduğu binada yangın

'nda, Saadet Partisi İl Başkanlığının da bulunduğu binada çıkan söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu 11 katlı binanın 7. katında elektronik cihazlara ait pil deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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