Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
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