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  • 08.06.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 17:14

'de heyecanlandıran keşif! Evleri su basınca ortaya çıktı

'in Avanos ilçesi Çalış beldesinde 15 evi su basmasının ardından yapılan incelemede, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda, içerisinde su birikintisi bulunan yer altı şehri ortaya çıktı. Belde sakinleri yer altı şehrinin e kazandırılmasını istedi.

Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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