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  • 08.06.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 15:27

Derede balık avlarken feci şekilde can verdi

'un Çaykara ilçesinde, balık avladığı derede oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan 50 yaşındaki memur hayatını kaybetti.

Derede balık avlarken feci şekilde can verdi

Olay dün, Demirkapı Deresi, Haros mevkiindeki meydana geldi. , balık avlamak için oltasını dereye atmak istedi. Ancak Yıldız'ın salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, dere üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Cafer Yıldız'ın cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

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