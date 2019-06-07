Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar, Şile Saklıgöl'de kahvaltı keyfi yaşamak istedi. Saklıgöl'de göl üzerindeki çardak bir anda çöktü. Çardakta bulunan vatandaşlar göle düşerek suda mahsur kaldı. Facia gibi olaya tanık olan bazı vatandaşlar yardıma koşarken çevredeki diğer vatandaşların da büyük panik yaşadığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göle düşen vatandaşlar itfaiyenin ve vatandaşların çabası ile gölden çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı, "15-20 kişilik bir grup burada oturuyorlardı. Bir anda çardak çöktü ve göle düştüler. Aralarında hamile bir kadın ve çocuklarda vardı. Çevredekiler hemen yardıma koşarak gölden çıkarmaya çalıştılar" dedi. Vatandaşların kurtarılma anları ise cep telefonu kamaralarına saniye saniye yansıdı. Kimsenin yaralanmaması bir mucize olarak değerlendirildi.